إخفاق كارثي للمخابرات وفشل أمني.. إسرائيل تتفاجأ بنفس الطريقة بعد 50 عاماً

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فبعد يوم واحد من إحياء الذكرى الخمسين لبدء حرب عام 1973، عندما أُخذت القوات الإسرائيلية على حين غرة بطوابير الدبابات السورية والمصرية، بدا وكأن الجيش فوجئ مرة أخرى بهجوم مباغت لم يكن متوقعا.



وفي السياق، قال الجنرال المتقاعد جيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي "يبدو الأمر مشابها تماما لما حدث في ذلك الوقت". ذكر موقع "العربية" أنه في اليوم الثاني للهجوم المفاجئ الذي شنه مسلحون من حركة حماس، اخترقوا الحواجز المحيطة بقطاع غزة وتجولوا بحرية في بلدات إسرائيلية، بدأ قادة الدفاع الإسرائيليون يواجهون تساؤلات عصيبة ومتزايدة حول كيفية تنفيذ مثل هذا الهجوم الكارثي.فبعد يوم واحد من إحياء الذكرى الخمسين لبدء حرب عام 1973، عندما أُخذت القوات الإسرائيلية على حين غرة بطوابير الدبابات السورية والمصرية، بدا وكأن الجيش فوجئ مرة أخرى بهجوم مباغت لم يكن متوقعا.وفي السياق، قال الجنرال المتقاعد جيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي "يبدو الأمر مشابها تماما لما حدث في ذلك الوقت".

كما أضاف في إفادة صحافية "يمكننا أن نرى أن إسرائيل فوجئت تماما بهجوم منسق بشكل جيد جدا".



أتت تلك المفاجأة على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية أولت اهتماماً كبيراً وتركيزاً مشدداً على قدراتها الأمنية، واتخذت موقفاً متطرفاً تجاه الفصائل الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك حماس التي تدير قطاع غزة منذ 2007.

فشل أمني

إلا أنه عندما جاء الاختبار الحقيقي، بدا أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تنهار.



فقد تمكن مسلحو حماس بسهولة من اختراق السياج الأمني وانتشروا في المدن والبلدات والمستوطنات المجاورة لقطاع غزة.



وفي السياق، رأى جوناثان بانيكوف - النائب السابق لمسؤول المخابرات الوطنية لشؤون الشرق الأوسط في الحكومة الأميركية، والذي يعمل الآن في المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية - أن ما حدث " إخفاق للمخابرات، ولا يمكن أن يكون سوى ذلك".

كما أكد أنه "فشل أمني، قوّض ما كان يُعتقد أنه نهج عدواني وناجح على كل المستويات من إسرائيل تجاه غزة".

من جهته، رأى إيال جولاتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، أن مقاتلي حماس كانوا "يخططون لهذا منذ فترة طويلة...".



وقال "من الواضح أن الهجوم كان منسقا بعناية، وللأسف تمكنوا من مفاجأتنا تكتيكيا والتسبب في أضرار مروعة"، وفق ما نقلت رويترز.