ماذا تعني "حالة الحرب" التي أعلنتها إسرائيل؟

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ذكرت "العربية"، أنّه في سابقة من نوعها، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن المجلس الإسرائيلي السياسي الأمني المصغر وافق على إعلان حالة الحرب مع قطاع غزة رسميا.وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من تشرين الأول عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب"، رغم أنه من الناحية الفعلية لم تتوقف عملياتها العسكرية.وتعني حالة الحرب عملياً إعلان حالة الطوارئ، ووضع مقدرات إسرائيل اللوجستية وبناها التحتية تحت تصرف الجيش، من أجل تحقيق أهدافه في هذه الحرب.إضافة إلى أن إعلان الحرب يقترن دائماً بتجنيد بقوات كبيرة من قوات الاحتياط، مع العلم أن الجيش الإسرائيلي سبق أن جند قوات الاحتياط في إطار حملات عسكرية دون مستوى حالة الحرب.و"حالة الحرب" في إسرائيل تعني استدعاء قوات الاحتياط ووضع كافة الموارد تحت تصرف الجيش، وهو ما لم يحدث من قبل، ما يشير إلى عمق الصدمة التي سببتها عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت حماس عن شنها، وفق محللين. (العربية)