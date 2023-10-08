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عربي-دولي

عمليّة "طوفان الأقصى" مستمرّة.. نتنياهو يُعلن حالة الحرب وحماس: نخوض اشتباكات بطولية

Lebanon 24
08-10-2023 | 09:15
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مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما تتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، وامتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.
 
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قتل 600 إسرائيلي وجرح أكثر من ألفي شخص بينهم العشرات في حالة الخطر الشديد. وبدورها أفادت الحكومة الإسرائيلية أن أكثر من 100 أسير باتوا الآن لدى حركة حماس. 
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وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأحد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة والمجلس الوزاري السياسي والأمني، وقرر المصادقة على بند الحرب دون إجراء مشاورات.
 
وقال نتنياهو بوقت سابق أمس "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت اليوم الأحد وقف استقبال الطائرات الأجنبية القادمة إليها، مع تكدس المسافرين في مطار بن غوريون.
 
وأكد المتحدث باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أن "مجاهدي القسام لا زالوا يخوضون اشتباكات ضارية وبطولية على محاور عدة".
وأضاف: "تمكنت قيادة القسام من استبدال بعض القوات بقوات اخرى في الداخل المحتل"، مؤكدا أنه "تم تزويد القوات بأسلحة وقذائف وعتاد".

وأكمل الناطق باسم "القسام": "تمت تغطية المجاهدين بغطاء ناري من المدفعية وآخرها كان بسديروت بـ100 صاروخ".
 
وامتد الصراع إلى الجبهة الشمالية حيث تدور اشتباكات متقطعة تتمثل بقيام حزب الله بشن هجمات على مواقع عائدة للجيش الإسرائيلي. 
 
وبعمد الأخير إلى الرد عبر إطلاق القذائف باتجاه الأراضي اللبنانية. 
 
وكانت حركة حماس قد أعلنت أن الهجمات المباغتة على إسرائيل التي بدأت صباح السبت "ستشتد وتتمدد لتشمل الضفة ولبنان".
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