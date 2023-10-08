Advertisement

عربي-دولي

بوتين يُغضب حلفاء بريغوجين: سنزحف نحو موسكو

Lebanon 24
08-10-2023 | 09:32
A-
A+
Doc-P-1114996-638323799687999429.jpg
Doc-P-1114996-638323799687999429.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت "العربية" أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو أنّه أغاظ مجدداً حلفاء قائد "فاغنر" القتيل.

فبعد أيام على تصريحاته المثيرة حول مقتل قائدهم، أصدر حلفاء زعيم مجموعة "فاغنر" الراحل يفغيني بريغوجين انتقادات جديدة للرئيس الروسي، ملوحين بالزحف نحو موسكو، ومحذرين من أن تصريحاته الأخيرة تزيد الوضع "سوءا".
Advertisement

وقد أثار بوتين غضب حلفاء بريغوجين بعد التكهنات بشأن سبب تحطم الطائرة الذي أودى بحياة مؤسس المجموعة في آب الماضي، حين ألمح خلال مؤتمر صحافي، إلى أن بعض الضحايا كانوا تحت تأثير الكحول وقت الحادث، على الرغم من عدم وجود دليل على وجود مخدرات أو كحول على متن الطائرة.

واستفزت تلك التلميحات والتصريحات محبي يفغيني، فأدانت قناة "Gray Zone" التابعة لشركة فاغنر على تطبيق "تلغرام" كلام بوتين، وكتبت أن تعليق الرئيس الروسي على الأمر "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور".

وسخرت بعض المجموعات من اتهامات سيد الكرملين، قائلة "نعم بالتأكيد إنهم يحقنون أنفسهم بالمخدرات وينفجرون في الهواء".

فيما عبر العديد من أقارب مقاتلي مجموعة فاغنر، عن رفضهم لتفسيرات بوتين هذه حول وفاة بريغوجين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الروسية المستقلة Agentstvo على تلغرام. (العربية)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:15 | 2023-10-08
13:30 | 2023-10-08
13:14 | 2023-10-08
12:55 | 2023-10-08
12:45 | 2023-10-08
12:40 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24