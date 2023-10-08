بوتين يُغضب حلفاء بريغوجين: سنزحف نحو موسكو

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ذكرت "العربية" أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو أنّه أغاظ مجدداً حلفاء قائد "فاغنر" القتيل.فبعد أيام على تصريحاته المثيرة حول مقتل قائدهم، أصدر حلفاء زعيم مجموعة "فاغنر" الراحل يفغيني بريغوجين انتقادات جديدة للرئيس الروسي، ملوحين بالزحف نحو موسكو، ومحذرين من أن تصريحاته الأخيرة تزيد الوضع "سوءا".وقد أثار بوتين غضب حلفاء بريغوجين بعد التكهنات بشأن سبب تحطم الطائرة الذي أودى بحياة مؤسس المجموعة في آب الماضي، حين ألمح خلال مؤتمر صحافي، إلى أن بعض الضحايا كانوا تحت تأثير الكحول وقت الحادث، على الرغم من عدم وجود دليل على وجود مخدرات أو كحول على متن الطائرة.واستفزت تلك التلميحات والتصريحات محبي يفغيني، فأدانت قناة "Gray Zone" التابعة لشركة فاغنر على تطبيق "تلغرام" كلام بوتين، وكتبت أن تعليق الرئيس الروسي على الأمر "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور".وسخرت بعض المجموعات من اتهامات سيد الكرملين، قائلة "نعم بالتأكيد إنهم يحقنون أنفسهم بالمخدرات وينفجرون في الهواء".فيما عبر العديد من أقارب مقاتلي مجموعة فاغنر، عن رفضهم لتفسيرات بوتين هذه حول وفاة بريغوجين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الروسية المستقلة Agentstvo على تلغرام. (العربية)