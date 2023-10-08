هل تستخدم "حماس" أسلحة أميركيّة من أوكرانيا ضدّ إسرائيل؟

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أشارت مارغوري تايلور غرين عضو مجلس النواب الأميركي، إلى وجود احتمال كبير في أن حماس استلمت الأسلحة الأميركية التي تستخدمها ضد إسرائيل، من أوكرانيا وأفغانستان.وأضافت يرين التي تنتمي إلى الحزب الجمهوري وتمثل ولاية جورجيا: "يجب علينا العمل مع إسرائيل لتتبع الأرقام التسلسلية لكافة الأسلحة الأميركية التي تستخدمها حماس ضد إسرائيل".وتابعت غرين: "يجب علينا تحديد هل جاءت هذه الأسلحة الأميركية من أفغانستان؟ هل جاءت من أوكرانيا؟ ومن المحتمل جدا أن يكون الأمران معا". (روسيا اليوم)