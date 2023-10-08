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بلينكن: نبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم نشوء صراع بين حزب الله وإسرائيل

Lebanon 24
08-10-2023 | 09:50
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الحكومة الأميركية تعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك مواطنون أميركيون بين الرهائن المحتجزين الآن في غزة.

قال بلينكن لقناة "سي إن إن" الأميركية، إن هذا هو "أسوأ هجوم على إسرائيل منذ حرب يوم الغفران عام 1973".
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وتابع قائلاً: "نبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم نشوء جبهة أخرى في هذا الصراع بما في ذلك مع حزب الله في لبنان". 
 
وأضاف: "تركيزنا الأول هو التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه.. نحن ننظر في الطلبات الإضافية التي قدمها الإسرائيليون".

وشدد بلينكن على أن الرئيس الأميركي جو بايدن أرسل رسالة واضحة للغاية مفادها أنه "لا أحد يحاول الاستفادة من هذا في أي مكان آخر".
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