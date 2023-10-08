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البابا فرنسيس يدعو إلى وقف "الهجمات المسلحة" في إسرائيل

Lebanon 24
08-10-2023 | 10:22
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دعا البابا فرنسيس الأحد إلى وقف "الهجمات المسلحة" في إسرائيل بعد هجوم حركة حماس، مشددا على ضرورة أن "يحل السلام في إسرائيل وفلسطين".

وقال الحبر الأعظم بعد صلاة التبشير الملائكي "أتابع بقلق وألم ما يجري في إسرائيل حيث العنف تفجر مجددا وبوتيرة سريعة، مسببا مئات القتلى والجرحى".
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وأضاف "أعبر عن قربي من عائلات الضحايا، أصلي من أجلهم ومن أجل جميع من يعيشون ساعات من الرعب والقلق. لتتوقف الهجمات المسلحة!".

وشدد البابا على أن "الإرهاب والحرب لا يؤديان إلى أي حل بل إلى موت ومعاناة العديد من الأشخاص الأبرياء. الحرب هي هزيمة. كل حرب هي هزيمة. لنصلّ كي يحل السلام في إسرائيل وفلسطين". (الحرة) 
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