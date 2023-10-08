برصاص شرطي مصري.. مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية

شهدت منطقة عمود الصواري بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، اليوم، واقعة مقتل سائحين إسرائيليين برصاص شرطي مصري.

وتبين وفق ما قاله مصدر أمني مصري أن فوجاً سياحياً كان يزور المنطقة، عندما تعرض لإطلاق نار من الشرطي، ما أسفر عن مصرع السائحين الإسرائيليين ومرشد سياحي مصري كان برفقتهما.

يقول الدكتور إسلام عاصم، أستاذ الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للسياحة ونقيب المرشدين السياحيين الأسبق في الإسكندرية لـ"العربية.نت" إن عمود الصواري أو ما يطلق عليه السواري من أشهر المعالم الأثرية في الإسكندرية.

وأكد نقيب المرشدين السياحيين الأسبق،أن "عمود الصواري ومنطقة كوم الشقافة تحتل أهمية خاصة لدى الزائرين والسياح الذين يتوافدون على المدينة ويضعونها ضمن برامج زياراتهم لها". (العربية)