Advertisement

عربي-دولي

طائرة عسكرية إسرائيلية تتجه إلى مصر خلال ساعات في مهمة عاجلة

Lebanon 24
08-10-2023 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1115043-638323878817542419.png
Doc-P-1115043-638323878817542419.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن طائرة عسكرية إسرائيلية من المتوقع أن تسافر إلى مصر في وقت لاحق من الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة ستنقل جثتي الإسرائيليين اللذين قتلا في الإسكندرية، الأحد، وستعيد باقي أفراد الفوج الإسرائيلي الناجين من الهجوم.

وأضافت "تايمز أوف إسرائيل"، أن سفيرة إسرائيل في القاهرة أميرة أورون أجرت اتصالات مع كبار المسؤولين في مصر لترتيب الرحلة.

وفي وقت سابق من الأحد، قتل شرطي مصري سائحين إسرائيليين ومصريا بالرصاص، في موقع سياحي بمدينة الإسكندرية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية أن شخصا آخر أصيب في الهجوم، الذي وقع عند موقع عمود الصواري بالمدينة الساحلية. (سكاي نيوز)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:23 | 2023-10-08
16:57 | 2023-10-08
16:52 | 2023-10-08
16:35 | 2023-10-08
16:32 | 2023-10-08
16:24 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24