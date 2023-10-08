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عربي-دولي

بعد هجوم حماس.. دولة أوروبية تجلي رعاياها من إسرائيل

Lebanon 24
08-10-2023 | 12:10
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أصبحت بولندا أول دولة تعلن أنها ستجلي رعاياها من إسرائيل، على خلفية الهجوم المباغت الذي بدأته حركة حماس صباح السبت.

وقال وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك إن بولندا سترسل طائرتين "سي 130 هيركوليز"، لإجلاء نحو 200 بولندي من مطار بن غوريون.

وأضاف أن: وارسو ستوفر طائرات إضافية إذا استدعى الأمر أو ستتواصل مع اليونان لنقل البولنديين إليها قبل إعادتهم إلى وطنهم على متن طائرات نقل "كاسا".

وقال بلاشتشاك في مؤتمر صحفي: "نجري محادثات لإقامة جسر إجلاء مع اليونان".

وأضاف: "نتوقع أن تقلع هذه الطائرات في أي لحظة، وتصل إلى وجهتها وتأخذ السائحين البولنديين من المطار". (سكاي نيوز)

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