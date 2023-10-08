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عربي-دولي

بعد محيط غزة.. إسرائيل تخطط لإخلاء المناطق الشمالية

Lebanon 24
08-10-2023 | 12:07
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فيما تتواصل المواجهات العنيفة لليوم الثاني، أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانتس، أمر بوضع خطط لإخلاء محتمل للبلدات الواقعة على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا، إذا اندلع القتال على تلك الجبهة.
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وقالت الصحيفة إن غالانتس عقد اجتماعا مع قادة عسكريين ومسؤولين آخرين "أثنى خلاله على المسؤولين لجهودهم لإجلاء الإسرائيليين من البلدات القريبة من الحدود مع قطاع غزة، وأمر بوضع خطط لإخلاء محتمل للبلدات الواقعة على الحدود الشمالية لإسرائيل أيضا، في حالة اندلاع القتال على تلك الجبهة أيضا".

كما أمر وزير الدفاع بتوفير الأسلحة والذخيرة والقوات للفرق الأمنية في البلدات القريبة من حدود غزة.
 
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