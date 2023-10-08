إسرائيليون يبحثون عن ذويهم بعد هجوم حماس

توجه مئات الإسرائيليين، الذين يعيشون هول الصدمة، إلى مركز للشرطة، الأحد، أملا في الحصول على معلومات عن مصير ذويهم المفقودين في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة "حماس" ، وفق رويترز.

والعدد الفعلي للمفقودين ليس معروفا حتى الآن، ويُعتقد أنه قد تم نقل العديد منهم إلى غزة بعد خطفهم.

ومن بين المفقودين أطفال صغار وآخرون لا يزالون مختبئين في قرى إسرائيلية محاصرة.

ولايزال الجيش الإسرائيلي يحكم إغلاق منطقة حدود غزة، التي تبعد مسافة يمكن قطعها في ساعة واحدة فقط بالسيارة عن مركز معلومات الشرطة في مدينة المطار، وهي منطقة تضم مباني إدارية، بينما تواصل قواته معاركها مع المسلحين من شارع إلى شارع وتتوصل تباعا إلى معلومات جديدة عن حجم الخسائر. (الحرة)