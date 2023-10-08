رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة

في ظل المواجهات المحتدمة لليوم الثاني وإعلان إسرائيل الحرب، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن التصعيد الجاري في قطاع غزة.



Advertisement كما حذر رئيس الوزراء من أي اصطفاف دولي مع إسرائيل، قائلا إنه "يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم في قطاع غزة تجاه أبناء شعبنا". نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن اشتية قوله في اتصال مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "حذرنا من خطورة التداعيات التي ستترتب على مواصلة حصار شعبنا في قطاع غزة، ومواصلة اقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وانتهاك المقدسات، والاعتداء على المصلين".كما حذر رئيس الوزراء من أي اصطفاف دولي مع إسرائيل، قائلا إنه "يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم في قطاع غزة تجاه أبناء شعبنا".

ودعا اشتية العالم إلى "وقف العدوان على غزة وخلق أفق سياسي يلبي حقوق شعبنا".