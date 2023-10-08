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عربي-دولي

السفير الفلسطيني في بريطانيا: أتوقع حدوث الأسوأ

Lebanon 24
08-10-2023 | 12:11
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توقع السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط "حدوث الأسوأ" خلال الأيام المقبلة فيما يخص الوضع في إسرائيل وغزة، بسبب ما وصفه "الكارت الأبيض الممنوح لإسرائيل من المجتمع الدولي".

وأوضح زملط، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية"، الأحد، تعليقاً على الهجمات التي تشنها حماس على إسرائيل والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة:
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وقال السفير ان إسرائيل لم تعلن الحرب على حماس فقط، إنما أعلنتها على الشعب الفلسطيني.

 واضاف ان التاريخ لم يبدأ فقط قبل 48 ساعة، بل الحرب مستمرة منذ 75 عاما.

واشار الى ان الضحايا كلهم من المدنيين، وبالتالي المقصود هو الشعب الفلسطيني.

كما شدد على انه من حق الشعب الدفاع عن نفسه والمطالبة بحقوقه.

وقال ان هناك تقاعس من الجانب الدولي الذي لم يتحمل مسؤوليته.

كما ان هناك استمرار في وضع إسرائيل فوق القانون وإعطائها بطاقة بيضاء لفعل ما تريده.

 وأكّد انه يجب إلزام إسرائيل بمسؤولياتها تحت القانون الدولي.

واضاف: "نحن أمام تطورات خطيرة جدا. الشعب الفلسطيني سيستمر في النضال من أجل حقوقه المشروعة."

 وقال ان الأسوأ سيحدث في الأيام المقبلة بسبب "الكارت الأبيض" الممنوح لإسرائيل.

كما تمنى أن تكون هذه نقطة بداية حقيقية لكل العالم، وأن لا نكرر الفشل الذي حصل في السنوات الماضية.
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