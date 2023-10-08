زيلينسكي يعرب لنتنياهو عن "تضامنه" مع إسرائيل

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وكتب الرئيس الأوكراني على مواقع التواصل "تحدثت إلى نتنياهو لأعرب عن تضامن أوكرانيا مع إسرائيل، التي تتعرض لهجوم وقح واسع النطاق، ولأعرب عن تعازي لسقوط العديد من الضحايا". أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "تضامنه" مع إسرائيل، بعد العملية العسكرية التي شنّتها حركة حماس انطلاقاً من قطاع غزة، في اتصال هاتفي بينهما، الأحد.وكتب الرئيس الأوكراني على مواقع التواصل "تحدثت إلى نتنياهو لأعرب عن تضامن أوكرانيا مع إسرائيل، التي تتعرض لهجوم وقح واسع النطاق، ولأعرب عن تعازي لسقوط العديد من الضحايا".

وأضاف أن "رئيس الوزراء أطلعني على الوضع الراهن والخطوات التي اتخذتها قوات الدفاع الإسرائيلية وقوات إنفاذ القانون لصد الهجوم"، مشيرا إلى أن البحث تطرّق أيضا إلى "تبعات الهجوم على الوضع الأمني في المنطقة وخارجها".

وذكر زيلينسكي أن الدبلوماسيين الأوكرانيين يتعاونون مع الشرطة الإسرائيلية لضمان سلامة المواطنين الأوكرانيين في إسرائيل.في حين أعلنت وزارة الخارجية في كييف، الأحد، مقتل أوكرانيتين في إسرائيل.وقال المتحدث باسم الخارجية أوليغ نيكولنكو لفرانس برس إن "المواطنتين كانتا تعيشان في البلد منذ فترة طويلة".