Advertisement

عربي-دولي

حماس: الرئيس الإيراني أشاد بهجوم الحركة على إسرائيل

Lebanon 24
08-10-2023 | 12:45
A-
A+
Doc-P-1115064-638323904307260369.jpg
Doc-P-1115064-638323904307260369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

زعمت حركة حماس، الأحد، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أشاد بهجومها المفاجئ على إسرائيل في مكالمة هاتفية مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

 
Advertisement
 وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، الأحد، أن رئيسي تحدث مع هنية في مكالمة هاتفية و"استعرض الوضع الجاري في الأراضي المحتلة"، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.
 

وفي بيان لاحق، قال رئيسي إن بلاده "تدعم الدفاع المشروع عن الشعب الفلسطيني"، وأن إسرائيل وداعميها "يتحملون مسؤولية تعريض أمن دول المنطقة للخطر".

  

وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت إيران لعبت دورًا مباشرًا في الهجمات التي وقعت نهاية هذا الأسبوع على إسرائيل، لكن ليس هناك شك في أن حماس تُمول وتُجهز وتُسلح من إيران. (وكالات)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:23 | 2023-10-08
16:57 | 2023-10-08
16:52 | 2023-10-08
16:35 | 2023-10-08
16:32 | 2023-10-08
16:24 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24