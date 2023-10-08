حماس: الرئيس الإيراني أشاد بهجوم الحركة على إسرائيل

زعمت حركة حماس، الأحد، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أشاد بهجومها المفاجئ على إسرائيل في مكالمة هاتفية مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، الأحد، أن رئيسي تحدث مع هنية في مكالمة هاتفية و"استعرض الوضع الجاري في الأراضي المحتلة"، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل .

وفي بيان لاحق، قال رئيسي إن بلاده "تدعم الدفاع المشروع عن الشعب الفلسطيني"، وأن إسرائيل وداعميها "يتحملون مسؤولية تعريض أمن دول المنطقة للخطر".

وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت إيران لعبت دورًا مباشرًا في الهجمات التي وقعت نهاية هذا الأسبوع على إسرائيل، لكن ليس هناك شك في أن حماس تُمول وتُجهز وتُسلح من إيران. (وكالات)