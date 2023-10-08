وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد: الردّ في غزة "يغير الواقع لأجيال"

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الرد الإسرائيلي في قطاع غزة "سيظل في الأذهان طوال الخمسين عامًا المقبلة وستندم حماس على أنها بدأت ذلك".وأوضح غالانت، الذي زار أوفاكيم حيث وصل مسلحو حماس السبت واحتجزوا إسرائيليين كرهائن: "لقد تغيرت قواعد الحرب، والثمن الذي سيدفعه قطاع غزة سيكون ثمناً باهظاً جداً، سيغير الواقع لأجيال ".وأضاف: "سنشل غزة كما لم نشهده من قبل. قواعد الحرب تغيرت، والثمن الذي سيدفعه قطاع غزة سيكون ثمناً باهظاً جداً سيغير الواقع لأجيال".