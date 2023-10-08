أوكرانيا تتوقع عددا "قياسيا" من هجمات الطائرات المسيرة هذا الشتاء

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قال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، الأحد، إن القوات الجوية الأوكرانية تتوقع عددا قياسيا من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة على الأراضي الأوكرانية هذا الشتاء بينما تستعد كييف لشتاء ثان من القصف على نطاق واسع لمنشآت الطاقة لديها.وأضاف إهنات أن بيانات شهر أيلول أظهرت أن استخدام روسيا لطائرات مسيرة من طراز (شاهد) التي صممتها إيران سيتجاوز رقم العام الماضي.وقال في مقابلة مع التلفزيون الوطني "هذا الخريف والشتاء... يسجل بالفعل رقما قياسيا من حيث عدد طائرات شاهد المسيرة. أكثر من 500 (جرى استخدامها) في ايلول".وقارن هذا الرقم بحملة الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا في الشتاء الماضي، وقال إنه جرى استخدام حوالي 1000 طائرة مسيرة من طراز شاهد في ستة أشهر.وألحقت الهجمات على منشآت الطاقة في الشتاء الماضي أضرارا بقطاع كبير من شبكة الطاقة في أوكرانيا وأجبرت معظم المدن على تقنين استخدام الكهرباء والماء الساخن.وعلى الرغم من تعزيز أوكرانيا لدفاعاتها الجوية، حذر مسؤولون من خطر تكرار ذلك الأمر هذا الشتاء إذ لا يزال إعادة بناء شبكة الكهرباء أمرا صعبا بعد حملة القصف الأخيرة.