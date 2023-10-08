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عربي-دولي

تحذيرات للإسرائيليين في الخارج.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
08-10-2023 | 13:30
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حثت قيادة الأمن الوطني الإسرائيلي، في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيليين على مراجعة رحلاتهم المقررة إلى الخارج في ظل التهديدات الأمنية الأخيرة.

وجاء في البيان:

هناك خوف من تزايد دوافع العناصر الإرهابية والتهديدات الفردية لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في مختلف دول العالم.

ندعو الإسرائيليين، في هذا الوقت، إلى مراجعة رحلاتهم المقررة إلى الخارج، وتجنب قدر الإمكان الوصول إلى الدول الخاضعة لتحذير السفر، خاصة دول الشرق الأوسط المختلفة.

في أي حالة من حالات الإقامة في الخارج، وخاصة عند الإقامة في البلدان التي لديها تحذيرات سفر عالية المستوى، يجب اتخاذ الاحتياطات الموصى بها (المفصلة على الموقع الإلكتروني لمقر الأمن الوطني) بشكل عام ويجب تقليل البقاء في الأماكن العامة بقدر المستطاع.

في ظل التطورات والأحداث، قد تزداد صعوبة عودة الإسرائيليين إلى إسرائيل، بسبب تقليص الرحلات الخارجية إلى إسرائيل. (سكاي نيوز)

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