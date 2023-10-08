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عربي-دولي
تطورات دراماتيكية في غزة.. ارتفاع في عدد القتلى من الطرفين وتحركات دولية متسارعة
Lebanon 24
08-10-2023
|
14:23
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واصلت إسرائيل قصف قطاع غزة، الأحد، بعد يوم من أدمى هجوم تشهده في عقود اجتاح خلاله مقاتلون من حركة حماس عددا من البلدات الإسرائيلية وقتلوا 700 إسرائيلي واختطفوا العشرات.
وشنت إسرائيل ضربات جوية وقصفا عنيفا على أبراج سكنية وأنفاق ومسجد ومنازل لقادة في حماس في قطاع غزة وهي هجمات أودت بحياة أكثر من 370 من بينهم 20 طفلا، على وقع توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بانتقام ساحق لهذا اليوم الأسود".
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في المقابل، لا يزال مسلحو حماس يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الأمن الإسرائيلية بعد مرور أكثر من 24 ساعة على بدء حماس هجومها المفاجئ بإطلاق وابل من الصواريخ وباجتياح مسلحين قواعدعسكرية واقتحام بلدات حدودية.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي في إفادة للصحفيين: "سنهاجم حماس بكل قوة وستكون تلك جولة عمليات مطولة للغاية".
وقال الجيش إنه نشر عشرات الآلاف من الجنود في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، الذي يقطنه 2.3 مليون فلسطيني، ويعتزم إجلاء كل الإسرائيليين الذين يعيشون حول حدود القطاع.
ارتفاع عدد القتلى الاسرائيليين.. ووزير الدفاع يتوعد
في الوقت الذي أفادت فيه القناة 12 الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 700، لا يزال عدد الأسرى الذين وقعوا في أيدي الفصائل الفلسطينية غير مؤكد أو نهائي بعد، رغم إعلان الحكومة الإسرائيلية أنه وصل إلى أكثر من 100، دخلت مصر على خط الوساطة على ما يبدو.
الى ذلك، أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن وزير الدفاع يوآف غالانت زار بلدة أوفاكيم بجنوب إسرائيل، والتي هاجمها مقاتلون فلسطينيون أمس، وقال إن "قواعد الحرب قد تغيرت".
ونقلت الصحيفة عن مكتب غالانت قوله إن رد إسرائيل في قطاع غزة "سيظل حاضرا في الأذهان طوال الخمسين سنة المقبلة وستندم (حماس) على أنها بدأت ذلك".
وأضاف "لقد تغيرت قواعد الحرب. الثمن الذي سيدفعه قطاع غزة سيكون باهظًا للغاية، سيغير هذا الواقع لأجيال".
حاملة طائرات تتحرك.. مساعدات أميركية عاجلة لإسرائيل
في هذا الوقت، قرر الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقديم دعم إضافي لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد.
وأبلغ الرئيس الأميركي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها إلى إسرائيل، إثر هجمات حركة حماس، مؤكدا أن "مزيدا منها سيصل في الأيام المقبلة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد.
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن بايدن ونتنياهو "ناقشا أيضا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن".
من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل، والتي تضم حاملة الطائرات فورد والسفن التي تدعمها.
وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ستقدم ذخائر لإسرائيل، وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك، اليوم الأحد.
كما سترسل وزارة الدفاع (البنتاغون) طائرات مقاتلة إلى المنطقة.
مصر على خط التفاوض
فقد أفاد مصدر سياسي مطلع أن القاهرة تجري مفاوضات مع حماس من أجل إطلاق سراح الإسرائيليين، الذين اقتيدوا إلى قطاع غزة من قبل كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، وفق ما نقلت القناة الإسرائيلية الـ12.
جلسة لمجلس الأمن
وفي وقت يستعد مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة اليوم، اعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان اليوم الأحد، أنّ “الهجمات” على الإسرائيليين في غزة أمس السبت تعدّ “جرائم حرب”.
وأضاف للصحافيين في الأمم المتحدة قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم، أنّ الوقت حان “لمحو” البنية التحتية العسكرية لحماس، بحسب تعبيره.
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