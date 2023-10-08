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عربي-دولي

حصيلة مؤلمة لضحايا زلزال أفغانستان.. الأرقام تسطر مأساة

Lebanon 24
08-10-2023 | 14:27
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أعلنت حركة طالبان، الأحد، أن الزلازل القوية التي ضربت أفغانستان تسببت في مقتل أكثر من 2400 شخص في أقوى هزات أرضية منذ سنوات في الدولة الجبلية المعرضة للزلازل.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلازل التي ضربت غربي البلاد، السبت، كان على بعد 35 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات وبلغت قوة أحدها 6.3 درجة على مقياس ريختر.
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وهذه الزلازل من بين أكثر الهزات الأرضية إزهاقاً للأرواح في العالم خلال هذا العام بعدما أودت الزلازل في تركيا وسوريا بنحو 50 ألف شخص في شباط.

وقال المتحدث باسم وزارة الكوارث، جنان صايق، إن عدد القتلى ارتفع إلى 2445، لكنه صحح عدد المصابين إلى "أكثر من 2000". 

وكان قد قال في وقت سابق إن أكثر من 9240 شخصاً أصيبوا.

وقال صايق إن 1320 منزلاً تعرضت لأضرار أو دمرت، وقفز عدد القتلى من 500 شخص وفق ما أعلن الهلال الأحمر صباح الأحد، مشيراً إلى أن 10 فرق إنقاذ موجودة في الإقليم المتاخم لإيران.

وقال مسؤول في هيئة الصحة في هرات عرّف عن نفسه باسم الطبيب دانيش، إن أكثر من 200 جثة وصلت لمستشفيات مختلفة، مضيفاً أن أغلبهم من النساء والأطفال.

وذكر أن الجثث "نُقلت إلى عدة مواقع.. قواعد عسكرية ومستشفيات".

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجهيز أسرّة خارج المستشفى الرئيسي في هرات لاستقبال هذا العدد الكبير من الضحايا.

وقال سهيل شاهين، رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، في رسالة إلى وسائل الإعلام إن هناك حاجة ماسة إلى الغذاء ومياه الشرب والأدوية والملابس والخيام لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة.

وأظهرت صور أخرى نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر مآذن تعود إلى العصور الوسطى في هرات مع ظهور بعض التشققات فيها.

ولدى أفغانستان تاريخ مع الزلازل القوية، ووقع الكثير منها في منطقة هندوكوش الوعرة على الحدود مع باكستان.

وغالباً ما ترتفع حصيلة القتلى عندما تكون التقارير واردة من مناطق نائية في بلد تعاني بنيته التحتية من الخراب بسبب الصراعات، التي استمرت عقوداً وصعوبة تنظيم عمليات الإغاثة والإنقاذ.
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