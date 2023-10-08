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الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا بالسيسي

Lebanon 24
08-10-2023 | 14:55
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أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيه الأخير دعمه للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشدد السيسي على" ضرورة بذل كل الجهود والقيام بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف التصعيد الجاري وضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة".".

ونوه عباس ب"أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للفلسطينيين في القطاع".

وجدد التأكيد أن "الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

(الوكالة الوطنية)
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