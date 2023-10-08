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عربي-دولي

ذعر وخوف في سديروت.. تحرك جديد لحماس يربك إسرائيل

Lebanon 24
08-10-2023 | 15:05
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تلقى سكان مدينة سديروت أوامر بإغلاق أبواب منازلهم والبقاء في أماكن آمنة بعد مخاوف من تسلل مسلحين إلى المستوطنة.‏

وقالت بلدية سديروت إن هناك مخاوف من تسلل جديد لمسلحي حماس إلى المدينة.

وكانت مدينة سديروت الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، محورا مهما لمعركة بين مسلحين فلسطينيين تسللوا إليها وقوات إسرائيلية، السبت، في إطار الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس.
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ويبدو أن المدينة كانت من أوائل أهداف الحركة، فمنذ الصباح شهدت معارك سيطر فيها مسلحون من حماس على مركز شرطة وسيارات تابعة له.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عددا من الجرحى سقطوا خلال اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين، عند مركز شرطة سديروت.

وفي بداية الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي إن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وكشفت مقاطع صورها هواة ونشرت على منصات التواصل الاجتماعي ما يبدو أنهم مسلحون داخل سديروت.
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