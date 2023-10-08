أمريكا.. تعرفوا على الأجنحة الرئيسية في الحزب الجمهوري

كشفت إزاحة كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي السابق من منصبه قبل أيام، عن عمق الأزمة التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

ولا يعلم أغلب المراقبين كيفية ردم الشقوق بين تيارات الحزب في وقت تغيب فيه الثقة بين الأعضاء، في ظل استقطاب حاد وغير مسبوق مع الحزب الديمقراطي في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وتتفق كل التيارات الجمهورية على خطوط عريضة منها خفض إنفاق الحكومة والضرائب مع دور أصغر للحكومة الفدرالية، وسياسات اجتماعية محافظة تضيّق على الإجهاض وترفع قيم العائلة التقليدية.

ويتبنى هذا التيار سياسات متشددة تجاه الهجرة والمهاجرين خاصة غير النظاميين، وسياسة خارجية تُبرز أهمية القوة العسكرية الأميركية وتتشدد تجاه روسيا والصين.

إلا أن الاتفاق على الاتجاهات العامة للحزب ترك مساحة واسعة للاختلاف، ولم تُحصن الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الحزب من حرب أهلية ضروس انتهت بإقالة 8 نواب جمهوريين لزعيم حزبهم مكارثي، صاحب أهم ثالث منصب في النظام الأميركي بعد الرئيس ونائبته، وذلك للمرة الأولى في التاريخ الأميركي.

ويمكن تناول التيارات الخمسة على النحو التالي:

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تيار الجمهوريين المعتدلين

يقف هذا التيار إلى جانب الأفكار الجمهورية الأوسع نطاقا في معظم القضايا، ويحاول أعضاؤه إيجاد أرضية مشتركة مع الديمقراطيين في بعض القضايا، كما أنهم يختلفون كثيرا عن زملائهم في يمين الحزب، ومن أعضائه ديفيد جويس من أوهايو، ونانسي ميس من كارولينا الجنوبية.

وغالبا لا يرتقي أعضاء هذه المجموعة إلى مناصب بارزة في قيادة الحزب.

ويكون موقفهم أكثر التزاما بالخط الجمهوري في القضايا المهمة لقاعدتهم الانتخابية، مثل الحفاظ على "القيم العائلية" أو "إبطاء التضخم". ولا يدعم هذا التيار، الصغير نسبيا، ادعاءات الرئيس السابق دونالد ترامب بسرقة انتخابات عام 2020.

تيار الجمهوريين التقليديين

وهو التيار الغالب في الحزب وفي قياداته في مجلس النواب، ويتباهون بسجلاتهم المحافظة المستقرة. وفي كثير من الأحيان، يتحدثون ضد الأعضاء الذين ينتمون إلى يمينهم، لكنهم يحاولون عموما أن يكونوا في الوسط، ويمثل هذا التيار الخط الفاصل بين الأجنحة المعتدلة من جانب، والأجنحة المؤيدة لترامب في الحزب من جانب آخر.

ويلتزم هذا التيار ببعض مبادئ "الترامبية" كتوبيخ وسائل الإعلام، وهو بحاجة إلى اعتباره ممثلا للمصالح العليا للحزب المتنوع أيديولوجيا، ولا يهاجم الرئيس السابق مثل الجمهوريين الأكثر اعتدالا، ولا يدق إسفينا داخل التجمع كما يفعل الجناح اليميني المؤيد لترامب.

ويدفع هذا التيار نحو أجندة جمهورية تقليدية إلى حد ما، مثل خفض الضرائب أو تقليص دور الحكومة دون الخوض كثيرا في الحروب الثقافية التي أصبحت تميز أعضاء مجلس النواب اليمينيين المتطرفين.

تيار الجمهوريين المتشددين

يعد هذا التيار من المحافظين الذين من المحتمل أن ينحازوا إلى الأيديولوجيا اليمينية الشعبوية، وهو الفئة المفضلة للكتلة الانتخابية شديدة الولاء لترامب، ومن أبرز أعضائه النائبان ستيف سكاليس من لويزيانا، وباتريك ماكهنري من كارولينا الشمالية.

تيار "حزب الشاي" أو "تجمع الحرية "

هم أعضاء تُحركهم الأيديولوجيا اليمينية الشعبوية بالأساس، ومن أعضائه البارزين جيم جوردان من أوهايو، وبايرون دونالدز من فلوريدا، ويُعد أعضاؤه من أكثر المحافظين تشددا في مجلس النواب، وهو تيار أكثر التزاما في القضايا الأيديولوجية مثل خفض الإنفاق الحكومي ومهاجمة التظلم التاريخي للسود والأقليات.

وبصفة عامة، يدعم هذا التيار ترامب لكن ولاءاته ليست مرتبطة بزعيم معين. وغالبا ما يُظهرون بشكل إستراتيجي دعمهم للرئيس السابق ويدافعون عنه بصوت عال خلال جلسات المساءلة، ويمكن القول إنهم يريدون أيضا زيادة سلطتهم في مجلس النواب .

تيار ماغا أو التيار الترامبي

-ماغا- هم أنصار ترامب الأكثر ولاء له. ولا ينتقد أعضاء هذا التيار ترامب تحت أي ظرف، حتى لو لم يتبنوا وجهات نظره بالكامل.

ونجح هذا التيار في الإطاحة بمكارثي بعدما صوّت 8 من أعضائه عكس بقية أعضاء الحزب الجمهوري.

ولا يخشى هذا التيار مواجهة المؤسسات الأميركية الراسخة، ويُنظر إلى منتميه، من قبل بقية الأعضاء الجمهوريين بالمجلس، على أنهم مشرعون غير جادين. (الجزيرة)