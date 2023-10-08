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عربي-دولي

حاملة طائرات تتحرك.. مساعدات أميركية عاجلة لإسرائيل

Lebanon 24
08-10-2023 | 15:46
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قرر الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقديم دعم إضافي لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد.
وأبلغ الرئيس الأميركي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها إلى إسرائيل، إثر هجمات حركة حماس، مؤكدا أن "مزيدا منها سيصل في الأيام المقبلة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد.
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وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن بايدن ونتنياهو "ناقشا أيضا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن".
من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل، والتي تضم حاملة الطائرات فورد والسفن التي تدعمها.

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ستقدم ذخائر لإسرائيل، وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك، اليوم الأحد.

كما سترسل وزارة الدفاع (البنتاغون) طائرات مقاتلة إلى المنطقة.
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