هجوم حماس على إسرائيل.. هل دعمته إيران؟

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وجه مسؤولون إسرائيليون اتهامات لإيران بدعم الهجوم الذي تشنه حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى منذ صباح السبت، غير أن محللين استبعدوا أن تنخرط طهران بشكل مباشر في ذلك.وجاءت الاتهامات الإسرائيلية في وقت أعلنت فيه طهران على لسان رحيم صفوي، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، دعمها للعملية التي تشنها حماس، كما قال حزب الله اللبناني إنه لا "يقف على الحياد" تجاه ما يجري.ويقول المحلل السياسي الأردني، حسن الخالدي، إن إسرائيل لم تمتلك دليلاً ملموساً على دعم إيراني لحماس وفصائل غزة في الهجوم المسلح، وإلا قدمته فوراً.وأكد الخالدي أن "الاتهامات الإسرائيلية لحماس جاءت في سياق العلاقة المعروفة التي تجمع الفصائل الفلسطينية بإيران، خصوصاً حماس وحركة الجهاد".لكن الخالدي يعتقد أن إيران أرادت "توجيه رسائل إعلامية شعبوية، واستفزاز إسرائيل، نظراً للعلاقات المتوترة بين الجانبين، في ظل الاتهامات التي توجهها طهران لتل أبيب بالمسؤولية عن أعمال تخريبية في البلاد، خصوصاً فيما يتعلق بالملف النووي".كما يستبعد الكاتب الفلسطيني والمحلل السياسي، محسن أبو رمضان في قراءته، أن "تشترك إيران أو حزب الله اللبناني في الحرب ضد إسرائيل إلا بـ اشتراطات معينة".وقال أبو رمضان إن "إيران قد تشترك إذا تمادت إسرائيل في الحرب لكن هذا الأمر مستبعد.. فالمسألة تتعلق بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وطهران قد تقدم دعماً معنوياً ولوجستياً وسيبرانياً".ويرى أبو رمضان أن "اشتراك إيران في الحرب بشكل مباشر سيكون له انعكاسات كبيرة على المنطقة، وهو أمر لا تريده طهران، أو الولايات المتحدة".وأشار إلى أن الولايات المتحدة "لا تريد صراعاً طويلاً قد يؤثر على محاولاتها لترتيب المنطقة، أو على انشغالها في المواجهة مع الصين وروسيا".وفيما يتعلق بإعلان إسرائيل حالة الحرب، اتفق المحللان على أن بنيامين نتانياهو يريد رد اعتباره، وتحسين صورته المتضررة كثير في نظر الكثيرين من خصومه، وأمام الإسرائيليين.وقال أبو رمضان: "نتانياهو يريد أن يرمم صورته التي تهاوت وتراجعت بعد العملية، التي خلقت حالة من الاهتزاز والاضطراب في بنية الجيش والمؤسسة السياسية والأمنية والرسمية".وأشار المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن "إعلان حالة الحرب سيشكل عمليات انتقام واسعة بحق المدنيين، وهو ما يجب أن ينتبه له الرأي العام"، مضيفاً أن "نتانياهو أخذ الضوء الأخضر لهذه العملية من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرؤساء العالميين".ومن خلال ما جرى، يتضح وفق تحليل أبو رمضان، أن "فصائل غزة درست بشكل واضح هجومها ونسقت بصورة متكاملة".