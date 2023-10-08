خلال 15 عاما.. قطاع غزة يشهد أكثر الأيام دموية

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ذكر مسؤولون فلسطينيون أن قطاع غزة شهد أكثر الأيام دموية خلال 15 عاما في أعقاب الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على إسرائيل بعدما أودت ضربات جوية إسرائيلية بحياة نحو 413 فلسطينيا خلال 24 ساعة.وقال أقارب إن من بين القتلى توأمين يبلغان من العمر 3 أشهر قُتلا مع والدتهما و3 شقيقات في ضربة جوية، السبت، في خان يونس بجنوب قطاع غزة.وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في تلك الضربة التي دمرت 4 منازل. ولا يزال رجال الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين تحت الأنقاض، الأحد.ووصف المتحدث العسكري الرئيسي لإسرائيل الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس، والذي قتل ما لا يقل عن 700 إسرائيلي واختطاف العشرات، بأنه "أسوأ مذبحة للمدنيين الأبرياء في تاريخ إسرائيل" وقال إن الرد سيكون قاسيا.وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس بمقتل 413 فلسطينيا حتى الآن وإصابة 2300 آخرين، مع مقتل ما يقرب من 300، السبت، وهو أكبر عدد من الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية في يوم واحد منذ عام 2008.وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بالانتقام الشديد لهذا اليوم الأسود".