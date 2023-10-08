مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: على إسرائيل تغيير مسارها

مع مرور يومين على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الفصائل الفلسطينية على مناطق من إسرائيل، ندد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور الأحد، بردود الأفعال الغربية.

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وشدد منصور أن بلاده حذّرت مرارا من تصرفات إسرائيل، مشددا على أن المجتمع الدولي لم يتحرك.ورأى أن ما حدث في غزة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها، مؤكداً أن حصار إسرائيل لغزة زاد من حجم المعاناة على المدنيين.وأضاف أن على إسرائيل إنهاء حصار غزة فورا والعمل معنا لوقف القتل.كما أكد على أن منح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها بمثابة ترخيص لقتل الفلسطينيين، متسائلاً: "أين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من إسرائيل"؟.ولفت إلى أن المجتمع الدولي يصمت عندما يكون الضحايا فلسطينيين، قائلاً: "لسنا بأشباه بشر ليتم السماح بقتلنا والاعتراض على قتل الإسرائيليين"!.