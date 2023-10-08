إسرائيل تعتقل نائب قائد القوة البحرية لحركة حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أن قوة بحرية تمكنت من اعتقال محمد أبو غالي نائب قائد القوة البحرية في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.



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وقبل ذلك بقليل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل مئات المسلحين المشاركين في عمليات اقتحام المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة والتي قُتل فيها 700 إسرائيلي حتى الآن. وأضاف متحدث باسم الجيش في بيان أنه يجري التحقيق مع أبو غالي.وقبل ذلك بقليل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل مئات المسلحين المشاركين في عمليات اقتحام المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة والتي قُتل فيها 700 إسرائيلي حتى الآن.