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عربي-دولي

حماس: المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل "مشاركة فعلية في العدوان"

Lebanon 24
08-10-2023 | 16:57
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بعدما قرر الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقديم دعم إضافي لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد، ردّ المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، بأن هذا الإعلان يأتي يمثابة "مشاركة فعلية في العدوان على الشعب الفلسطيني".

كما تابع أن هذه التحركات لا تُخيف الشعب الفلسطيني ولا الفصائل، مشدداً على الاستمرار بالعملية.

 

 أتى هذا التصريح بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق من الأحد، أنها بدأت بتحريك مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر المتوسط لتعزيز وضع القوات الأميركية في المنطقة، في ظل التطورات بين قطاع غزة وإسرائيل.

 

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، كان أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها إلى إسرائيل، إثر هجمات حركة حماس، مؤكدا أن "مزيدا منها سيصل في الأيام المقبلة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد. (العربية)

 

 

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