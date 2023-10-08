مجلس الأمن القومي الأميركي: مقتل عدد من الأميركيين في هجوم حماس

قُتل عدد من الأميركيين في الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل.

وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: "يمكننا تأكيد مقتل عدد من المواطنين الأميركيين. نقدّم خالص تعازينا لأسر جميع المتضررين".

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