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مجلس الأمن القومي الأميركي: مقتل عدد من الأميركيين في هجوم حماس

Lebanon 24
08-10-2023 | 19:32
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قُتل عدد من الأميركيين في الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل.
وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: "يمكننا تأكيد مقتل عدد من المواطنين الأميركيين. نقدّم خالص تعازينا لأسر جميع المتضررين".
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