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عربي-دولي

سفن وطائرات ومساعدات.. بايدن يأمر بـ"دعم إضافي" لإسرائيل إثر هجمات حماس

Lebanon 24
08-10-2023 | 23:19
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أعلن البيت الأبيض أمس الأحد، ان الرئيس الأميركي جو بايدن أمر بـ"دعم إضافي" لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس الفلسطينية، مشيرًا إلى أن بايدن أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مساعدة عسكرية أميركية اضافية في طريقها إلى إسرائيل.
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وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن بايدن ونتنياهو "ناقشا أيضا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن".

وجاء في البيان أيضًا أن "الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإرهابي غير المسبوق لحماس".

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان إن "حكومة الولايات المتحدة ستزود قوات الدفاع الإسرائيلية بسرعة بمعدات وموارد إضافية، بينها ذخائر".

وأضاف أنه وجه حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.

وتابع أن إرسال سفن أميركية وطائرات ومساعدات لإسرائيل "يعكس الدعم الأميركي القوي لقوات الدفاع الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي".

يأتي هذا الإعلان بعدما أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية السبت أن مناقشات رفيعة المستوى تجري بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بشأن المساعدات العسكرية.

وقال البيت الأبيض إن مسؤولي الأمن القومي أطلعوا بايدن ونائبته كامالا هاريس على الوضع في إسرائيل في وقت مبكر الأحد وسيواصل الرئيس ونائبته تلقي معلومات محدثة عن التطورات.

وأضاف البيان أن مسؤولي البيت الأبيض سيبقون أيضًا على اتصال مع الإسرائيليين و"نظرائهم في أنحاء المنطقة".(سكاي نيوز)




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