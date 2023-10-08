دون أن يصابا بأذى... عضوان بالكونغرس يغادران إسرائيل

تمكن اثنان على الأقل من أعضاء الكونغرس من مغادرة إسرائيل دون أن يصابا بأذى بعد تواجدهما خلال هجوم حماس على إسرائيل، السبت، بحسب موقع "أكسيوس".



وأوضح الموقع أن وجود العديد من الشخصيات السياسية الأميركية رفيعة المستوى في إسرائيل يسلط الضوء على أن الهجمات المفاجئة، التي تصاعدت إلى حرب واسعة النطاق، فاجأت إسرائيل والولايات المتحدة.

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ونقل الموقع عن بيان المتحدث باسم النائب الديمقراطي من نيويورك، دان غولدمان، الأحد، أن النائب غولدمان وزوجته وأبنائه الثلاثة الأصغر كانوا في إسرائيل عندما بدأت الهجمات.



وجاء في البيان أن "عضو الكونغرس غولدمان وعائلته احتموا من صواريخ حماس في الدرج الداخلي للفندق الذي يقيمون فيه حتى وقت مبكر من صباح الأحد، عندما تمكنوا من المغادرة بأمان إلى نيويورك".

وتلقى غولدمان مساعدة من وزارة الخارجية والسلطات الإسرائيلية للخروج من البلاد، بحسب المتحدث باسمه.



ووفقا للموقع، كان السيناتور كوري بوكر، ديمقراطي من نيوجيرسي، موجودا أيضا في إسرائيل لحضور اجتماعات مخططة حول اتفاقات إبراهيم وزيارات ميدانية وقمة اقتصادية، وفقا لمكتبه.



وقال المتحدث باسم النائب في بيان إن بوكر والموظفين المرافقين له كانوا في القدس عندما وقعت الهجمات و"احتموا في مكانهم حفاظا على سلامتهم"، بحسب الموقع.



وأضاف المتحدث أن بوكر "تمكن من مغادرة إسرائيل بأمان"، في وقت سابق الأحد.



وفي مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، تويتر سابقا، قال بوكر: "كنت أركض في البلدة القديمة بالقدس عندما تلقيت مكالمة عاجلة من رئيس طاقمي يطلب مني العودة إلى الفندق بأسرع ما يمكن، ووقتها أدركت أن إسرائيل كانت تتعرض للهجوم، وتم إطلاق آلاف الصواريخ".



وأضاف بوكر: "عندما عدت إلى الفندق انضممت إلى الآخرين في الملجأ أو في السلالم". وتابع: "كانت الوجوه خائفة. وكان هناك أطفال ومسنون وعائلات والعديد من الأميركيين، وكان هناك شعور بالخوف والقلق".





وقُتل ما لا يقل عن 700 إسرائيلي و413 فلسطينيا في القتال بين الطرفين حتى الآن، وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن أميركيين قد يكونون من بين القتلى.



ووفقا لسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايكل هيرزوغ، تم احتجاز أميركيين كرهائن من قبل مسلحي حماس مع إسرائيليين ومواطنين أجانب آخرين.



واجتاح مقاتلو حماس بلدات في إسرائيل، السبت، ما أسقط أكبر عدد من القتلى الإسرائيليين منذ عقود. وردت إسرائيل بقصف الفلسطينيين بضربات جوية في غزة، الأحد، مع ورود تقارير عن مقتل المئات من الجانبين. ويهدد العنف المستشري بنشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط، بحسب وكالة "رويترز". (الحرة)