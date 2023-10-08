"خلل خطير" بالجيش الإسرائيلي سهَّل هجوم حماس.. هذا ما حصل في تموز

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توالت تحذيرات قادة عسكريين إسرائيليين في تموز الماضي من أن تزايُد التهديد برفض الخدمة العسكرية "جائزة لأعدائنا"، خاصّة بعد إقحام الجيش في الأزمات السياسية الداخلية؛ وهو ما قد يكون تحقّق خلال الساعات الأخيرة.فبعد هجمات حركة حماس، منذ السبت، والتي قتلت 700 شخص في إسرائيل، توالت في وسائل الإعلام الإسرائيلية اتهامات للحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو، بالمسؤولية عن سهولة اختراق الفلسطينيين للمستوطنات؛ نتيجة دخول الجيش في خلافات سياسية دفعت جنودا وضبّاط احتياط لإعلان العصيان وعدم الالتحاق بالجيش.وسبق أن حذّر وزير الدفاع، يوآف غالانت، في تموز ، من أن تهديدات إسرائيليين برفض الخدمة العسكرية "تمثّل جائزة لأعدائنا"، و"تهدد وحدة الصف التي هي مفتاح النجاح في مهمات الجيش"، داعيا إلى ترك السياسة خارج الجيش.كيف بدأت أزمة الجيش والسّاسة؟في تموز، مرّر الكنيست قانونا يغل يد المحكمة العليا عن إعادة النظر في قرارات الحكومة، واعترضت الكثير من القوى والأحزاب على ذلك، متّهمين نتنياهو بالسعي لحكم الفرد المُطلق.في تدخّل غير معتاد للجيش، تضامن جنود مع مطالب المحتجين، وأعلن 10 آلاف جندي احتياط رفضهم الخدمة العسكرية، منضمين إلى 100 من أفراد القوات الجوية الذين رفضوا كذلك الخدمة حال تمرير التعديلات القضائية.وجّه رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، تحذيرا غير مسبوق، بأنه إذا تم تمرير التشريع فسيكون هناك ضرر حقيقي على كفاءة الجيش، وخرجت دعوات لمجلس الوزراء بمناقشة تداعيات هذا على الطريقة التي سينظر بها أعداء إسرائيل لها.للحدّ من التهديدات بوقف الخدمة العسكرية، أعلن الجيش أنّه فرض غرامة قيمتها ألف شيكل (270 دولارا) على أحد جنود الاحتياط، وحكم على آخر بالحبس 15 يوما مع وقف التنفيذ، لعدم الاستجابة لطلب استدعاء للتدريب.خلل داخل الجيشبعد إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" على إسرائيل، هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الأحد، برد شديد "سيظل في الأذهان طوال الخمسين عاما المقبلة، وستندم حماس على أنها بدأت ذلك".إلا أنّ هذا التهديد تحوم حوله شكوك، إن صح استمرار أزمة الخدمة العسكرية في الجيش.القوة الضّاربةعن حجم التأثير المفترض لأزمة القضاء على أداء الجيش، يقول الخبير العسكري، أشرف عبدالعاطي، لـ"سكاي نيوز عربية" ان إسرائيل تعتمد بشكل كامل وقت الأزمات على جنود الاحتياط؛ فهم القوة الضّاربة لها، لكن الفترة الماضية حدث خلل في طرق الالتحاق.ولفت إلى ان نتنياهو استسلم لابتزاز اليمين المتطرف في حكومته، ومرّر قانون المحكمة العليا، والنتيجة انقسام سياسي صاحبه انقسام عسكري ضخم.وأضاف": بالطبع أحد عوامل الهزيمة النكراء التي تلقّوها على أيدي حماس هو خروج الجيش عن نطاق عمله وإقحامه في السياسة."(سكاي نيوز)