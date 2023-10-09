صاروخ رجوم ومقاعد هوائية.. هذه الأسلحة استخدمت لأول مرة في "طوفان الأقصى"

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فجّرت الفصائل الفلسطينية، صباح السبت الماضي، أجزاء من السياج الحدودي مع قطاع غزة، هاجمت عبرها المواقع العسكرية القريبة من القطاع إلى جانب عدة مدن ومستوطنات إسرائيلية تحيط به.إلا أن "طوفان الأقصى"، وهي التسمية التي أطلقتها حركة حماس على العملية، سبقه تمهيد نيراني كبير بالمدفعية الصاروخية ساهم في تحييد منظومة القبة الحديدية الدفاعية، وأجبر الجنود الإسرائيليين على البقاء في المخابئ حتى وصلت عناصر الفصائل الفلسطينية باستخدام المركبات الخفيفة والدراجات النارية إلى أهدافها، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".فيما يلي أبرز الأسلحة التي ظهرت خلال الهجوم، بعضها استعمل لأول مرة من جانب حماس.- رجوملعل أولى تلك الأسلحة صاروخ "رجوم" الذي نشرت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، مقاطع فيديو تظهر استخدامه للمرة الأولى.ليتضح أن الصاروخ قصير المدى من عيار 114 ملم، ويبدو كأنه تصنيع محلي مشابه للصاروخ كاتيوشا عيار 107 ملم.كما أظهرت المشاهد أن الراجمة التي تطلق هذا الصاروخ تحتوي على 15 فوهة، أي أنها يمكنها إطلاق 15 صاروخاً بشكل متتالٍ.كذلك، استخدمت "القسام" عدة راجمات متجاورة للحصول على كثافة نيرانية كبيرة لتحييد بطاريات القبة الحديدية التي تقل فاعليتها كثيراً في حال إغراقها بالصواريخ، وأيضاً لإبقاء الجنود في المعسكرات الملاصقة لحدود قطاع غزة داخل ثكناتهم ومخابئهم حتى وصول العناصر المهاجمة.من الجوأما جوا، فشكلت المظلات التي تقاطرت من السماء فوق بعض المستوطنات مشهداً غير مألوف، وأحد أقوى المشاهد في الهجوم المباغت "جوا".فقد استعملت "كتائب القسام" في هذا الهجوم لأول مرة ما أطلقت عليه "سرب صقر - سلاح الجو". وهي قوات محمولة جواً تتنقل عن طريق مقعد يحمل فردين ترفعه في الهواء مروحة كبيرة ومظلة.كذلك بثت "القسام" مشاهد لاستخدام قنابل خفيفة تطلقها من طائرات مسيّرة صغيرة، إحدى القنابل أصابت دبابة ميركافا بشكل مباشر، أما الأخرى فسقطت بجوار 3 من الجنود الإسرائيليين، وأظهرت المشاهد اللاحقة أن أحدهم على الأقل أصيب ما اضطر الآخرين لسحبه بعيداً.- ميركافاأما على الجانب اللإسرائيلي فكانت أول المشاهد التي وصلت من القطاع لدبابة ميركافا، وهي عماد سلاح المدرعات الإسرائيلي، تشتعل بها النيران وسحب العناصر الفلسطينية 3 من طاقمها.كما أدخلت تعديلات وتطويرات على هذه الدبابات لتلبي احتياجاتها عن طريق إزالة البرج واستبدال آخر إسرائيلي به يحمل رشاشاً خفيفاً يمكن إطلاقه من داخل المدرعة، وكذلك زيادة تدريعها.علما أنها دبابة قتال رئيسية، وتستخدم القوات المدرعة الإسرائيلية، بشكل أساسي، الإصدار الرابع منها "ميركافا - 4"، وهي تُصنّع محلياً ومدفعها الرئيس من عيار 120 ملم.- أشزريتكذلك، استعملت إسرائيل مدرعات من نوع أشزريت وأخرى من طراز M113.. (العربية)