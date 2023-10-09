الأمم المتحدة: مقتل 13 فلسطينيا على الأقل بينهم طفل في الضفة الغربية

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي يومي 7 و8 تشرين الاول بلغ 13 على الأقل.



وجاء في بيان للمكتب، اوردته وكالة "تاس": "في يومي 7 و8 تشرين الاول، قتلت القوات الإسرائيلية 13 شخصا من الفلسطينيين، من بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاما. ووقعت هذه الأحداث في مناطق مختلفة من الضفة الغربية".

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ووفقا للبيان، تعرض فلسطيني للقتل، عندما حاول مهاجمة رجل أمن إسرائيلي بسكين بالقرب من رام الله.



أضاف البيان الأممي: "وقتل فلسطيني آخر بالرصاص خلال اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية بالقرب من معبر دير شرف في نابلس. أما الفلسطينيون الـ 11 الباقون فقد قتلوا خلال مظاهرات تضامنية مع قطاع غزة واشتباكات أخرى، بما في ذلك رشق الحجارة". (RT)