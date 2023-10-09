مستوطنة وهمية تدربت عليها في غزة.. هذه تفاصيل الخطة السرية التي فاجأت بها حماس إسرائيل

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بعد الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية يوم السبت الماضي داخل اسرائيل، تكشفت تفاصيل جديدة.فقد أفادت عدة مصادر فلسطينية وإسرائيلية مطلعة أن حركة حماس طبقت حملة خداع دقيقة أدت إلى مفاجأة إسرائيل بالهجوم، ومكّن عدد من عناصرها الذين استخدموا الجرافات والطائرات الشراعية والدراجات النارية من التغلب على أقوى جيش في الشرق الأوسط، وفق ما نقلت وكالة رويترز اليوم الإثنين.وقال مصدر مقرب من حماس إنه بينما كانت إسرائيل تعتقد أنها تحتوي الحركة التي أنهكتها الحروب من خلال توفير حوافز اقتصادية للعمال في غزة، كان مقاتلوها يتدربون، وغالبا على مرأى من الجميع.كما كشف أن "حماس استخدمت تكتيكاً استخباراتياً غير مسبوق لتضليل إسرائيل خلال الأشهر الماضية، من خلال إعطاء انطباع عام بأنها غير مستعدة للدخول في قتال أو مواجهة أثناء التحضير لهذه العملية الضخمة".مستوطنة وهميةولعل الاهم في تلك الاستعدادات، بحسب المصدر، بناء حماس لمستوطنة إسرائيلية وهمية في غزة، تدربت على اقتحامها وعلى الإنزال العسكري، مضيفًا أنهم قاموا بتصوير مقاطع فيديو للمناورات.كما أردف قائلا "من المؤكد أن إسرائيل رأتهم، لكنهم كانوا مقتنعين بأن حماس حريصة على عدم الدخول في مواجهة".وفي الوقت نفسه، سعت حماس إلى إقناع إسرائيل بأنها مهتمة أكثر بضمان حصول العمال في غزة، التي يسكنها أكثر من مليوني نسمة، على فرص عمل في الداخل الاسرائيلي، وليس لديها مصلحة في بدء حرب جديدة.أشبه بـ 11 أيلولبدوره أكد الرائد نير دينار، المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية أن عنصر المفاجأة كان حاضرا. وقال "ما حصل أشبه بـ 11أيلول .. لقد تمكنوا منا".كما أضاف قائلا:" لقد فاجأونا وجاءوا بسرعة من مواقع عدة سواء من الجو أو الأرض أو البحر".مراحل الهجوموأوضح مصدر أن الخطوة الأولى تمثلت في إطلاق وابل من ثلاثة آلاف صاروخ من غزة تزامنت مع توغلات قام بها مقاتلون طاروا بطائرات شراعية عبر الحدود.ثم بمجرد وصول المقاتلين بالطائرات الشراعية إلى الأرض، قاموا بتأمين المكان حتى تتمكن وحدة كوماندوز من النخبة من اقتحام الجدار الإلكتروني والإسمنتي المحصن الذي يفصل غزة عن المستوطنات والذي بنته إسرائيل لمنع التسلل.اختراق الجدار الالكترونيواستخدم المقاتلون المتفجرات لاختراق الحواجز ثم عبروها مسرعين على دراجات نارية ووسعت الجرافات الفجوات ودخل المزيد من المقاتلين بسيارات رباعية الدفع.وقال المصدر إن وحدة كوماندوز هاجمت مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في جنوب غزة وشوشت على اتصالاته ومنعت الأفراد من الاتصال بالقادة أو ببعضهم البعض.كما كشف أن الجزء الأخير شمل نقل الرهائن إلى غزة، وهو ما تم تحقيقه في الغالب في وقت مبكر من الهجوم فجر السبت.(العربية)