Advertisement

عربي-دولي

رقمٌ هائل.. عدد القتلى الإسرائيليين قد يرتفع إلى 1000

Lebanon 24
09-10-2023 | 01:58
A-
A+
Doc-P-1115290-638324393812142777.png
Doc-P-1115290-638324393812142777.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين جراء العملية العسكرية التي نفذتها حماس مؤخرا إلى 1000، فيما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة إلى 436 قتيلا.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير لها إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء العملية العسكرية التي نفذتها حماس مؤخرا قد يرتفع إلى 1000.
Advertisement

وبينما أكد الجيش الإسرائيلي أن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس تجاوز 100 أسير، قالت يديعوت أحرونوت إن العدد قد يصل إلى 150.

يأتي هذا رغم أن وزارة الصحة الإسرائيلية قالت في بيانات محدثة، فجر الاثنين، أن عدد القتلى بفعل هجمات حماس وصل إلى 700 قتيل، فيما بلغ عدد المصابين 2382، منهم 345 بحالة خطيرة، و22 بحالة حرجة.

قتلى أميركيون
وفي واشنطن، أشار متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إلى مقتل "العديد" من المواطنين الأميركيين في أعقاب الهجمات على إسرائيل، مضيفا أن المسؤولين الأميركيين ما زالوا على اتصال مع نظرائهم الإسرائيليين.

وجاءت التقارير الرسمية عن سقوط أميركيين قتلى في الصراع في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل هجمات على قطاع غزة ردا على الهجوم الذي تعرضت له والذي يعد واحدا من أدمى الهجمات في تاريخها.

صحة غزة: 436 قتيلا في القطاع
وفي قطاع غزة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 436 قتيلا.

وأضافت الوزارة أن من بين القتلى 91 طفلا و61 سيدة.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات بين الفلسطينيين في القطاع، جراء القصف الإسرائيلي المكثف بلغ 2271 إصابة.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:59 | 2023-10-09
04:49 | 2023-10-09
04:45 | 2023-10-09
04:35 | 2023-10-09
04:21 | 2023-10-09
04:20 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24