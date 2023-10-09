رقمٌ هائل.. عدد القتلى الإسرائيليين قد يرتفع إلى 1000

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قد يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين جراء العملية العسكرية التي نفذتها حماس مؤخرا إلى 1000، فيما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة إلى 436 قتيلا.وفي التفاصيل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير لها إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء العملية العسكرية التي نفذتها حماس مؤخرا قد يرتفع إلى 1000.وبينما أكد الجيش الإسرائيلي أن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس تجاوز 100 أسير، قالت يديعوت أحرونوت إن العدد قد يصل إلى 150.يأتي هذا رغم أن وزارة الصحة الإسرائيلية قالت في بيانات محدثة، فجر الاثنين، أن عدد القتلى بفعل هجمات حماس وصل إلى 700 قتيل، فيما بلغ عدد المصابين 2382، منهم 345 بحالة خطيرة، و22 بحالة حرجة.قتلى أميركيونوفي واشنطن، أشار متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إلى مقتل "العديد" من المواطنين الأميركيين في أعقاب الهجمات على إسرائيل، مضيفا أن المسؤولين الأميركيين ما زالوا على اتصال مع نظرائهم الإسرائيليين.وجاءت التقارير الرسمية عن سقوط أميركيين قتلى في الصراع في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل هجمات على قطاع غزة ردا على الهجوم الذي تعرضت له والذي يعد واحدا من أدمى الهجمات في تاريخها.صحة غزة: 436 قتيلا في القطاعوفي قطاع غزة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 436 قتيلا.وأضافت الوزارة أن من بين القتلى 91 طفلا و61 سيدة.وأشارت إلى أن عدد الإصابات بين الفلسطينيين في القطاع، جراء القصف الإسرائيلي المكثف بلغ 2271 إصابة.(سكاي نيوز)