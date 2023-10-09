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عربي-دولي

فيديو جديد من موقع "مهرجان الموت"... ومصير مجهول لمئات الإسرائيليين

Lebanon 24
09-10-2023 | 02:09
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لا يزال موقع المهرجان الموسيقي (نوفا) في صحراء النقب، الذي تعرض بغتة إلى هجوم مفاجئ بعناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فجر السبت، يلفظ المزيد من الجثث.

فقد عثر على ما لا يقل عن 260 جثة في الموقع وفق ما أفادت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية زكا، في أحدث احصاء لها.
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فيديو جديد
 
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فيما انتشرت مقاطع جديدة لمكان الحفل هذا الذي أقيم في منطقة زراعية ريفية بالقرب من حدود غزة، تظهر حجم الخراب الذي حل فيه بعد يومين على الحادث الذي احتجز فيه العشرات من الأسرى أيضا.

فقد اختطف المقاتلون بعضا من رواد الحفل أثناء فرارهم من "كيبوتس رعيم " بالقرب من غزة.

وأظهرت لقطات مصورة حينها انتشرت بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي، عشرات الأشخاص يركضون في الحقول وعلى الطريق مع سماع أصوات أعيرة نارية.

يذكر أن آلاف الشباب الإسرئيليين كانوا شاركوا في هذا ذا المهرجان الذي أقيم للاحتفال بعيد العرش اليهودي، بدأ في الساعة 11 مساء الجمعة ليستمر حتى فجر السبت، حين انطلقت عملية حماس المباغتة براً وجواً وبحراً ضد المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.
 
ولا يزال مصير المئات ممن شاركوا فيه مجهولاً، وسط توقعات بأن يكون بعضهم أسر أو اختبأ خوفاً من "المسلحين" ولا يزال.

فيما سعى بعض الأهالي إلى اجراء فحوصات حمض نووي من أجل التعرف على مصير أبنائهم، وفق ما نقلت وسائل اعلام إسرائيلية. (العربية)
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