وزير الخارجية الصيني يلتقي رئيس وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي

التقى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، في بكين مع زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، الذي يرأس وفدا من حزبي مجلس الشيوخ.





ولم يقدم التلفزيون المركزي الصيني أي تفاصيل أخرى حول اللقاء مضيفا أنه بعد بكين، يخطط شومر للذهاب إلى مدينة شيآن (شمال غرب الضين). وفي وقت سابق، زار الوفد الأميركي شنغهاي، حيث استقبله أمين لجنة الحزب بالمدينة تشن جينينغ.

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ومن المتوقع أن يتجه الوفد بعد انتهاء زيارته الصين، إلى كوريا الجنوبية واليابان.



ولم تعلن وزارة الخارجية الصينية عن زيارة أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ولم تذكر تفاصيلها. وعبرت الوزارة عن أملها بأن تساهم هذه الرحلة في فهم الجانب الأميركي للصين بشكل أكثر موضوعية. (RT)