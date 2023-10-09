Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الصيني يلتقي رئيس وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي

Lebanon 24
09-10-2023 | 02:25
A-
A+
Doc-P-1115298-638324405149674749.jpg
Doc-P-1115298-638324405149674749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، في بكين مع زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، الذي يرأس وفدا من حزبي مجلس الشيوخ.


ولم يقدم التلفزيون المركزي الصيني أي تفاصيل أخرى حول اللقاء مضيفا أنه بعد بكين، يخطط شومر للذهاب إلى مدينة شيآن (شمال غرب الضين). وفي وقت سابق، زار الوفد الأميركي شنغهاي، حيث استقبله أمين لجنة الحزب بالمدينة تشن جينينغ.
Advertisement

ومن المتوقع أن يتجه الوفد بعد انتهاء زيارته الصين، إلى كوريا الجنوبية واليابان.

ولم تعلن وزارة الخارجية الصينية عن زيارة أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ولم تذكر تفاصيلها. وعبرت الوزارة عن أملها بأن تساهم هذه الرحلة في فهم الجانب الأميركي للصين بشكل أكثر موضوعية. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:59 | 2023-10-09
04:49 | 2023-10-09
04:45 | 2023-10-09
04:35 | 2023-10-09
04:21 | 2023-10-09
04:20 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24