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عربي-دولي

أقام حفل شواء في البيت الأبيض... انتقادات حادة لبايدن

Lebanon 24
09-10-2023 | 02:45
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بسبب حفل شواء بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن، أقيم وسط التصعيد الذي تشهده إسرائيل حاليا، تعرّض البيت الأبيض لسيل من الانتقادات من جانب المحافظين.

فقد أفادت بذلك شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية، وشددت على أن بايدن استضاف ورغم التوتر الذي تتعرض له إسرائيل حاليا، حفلة طعام في البيت الأبيض، قام خلالها الرئيس وعقيلته جيل بايدن بتقديم اللحوم المشوية لموظفي الإدارة الأميركية وعائلاتهم.
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ووفقا لشهود عيان، ترافقت الحفلة في البيت الأبيض، بالموسيقى الحية.

ووفقا للشبكة، أثار هذا التصرف امتعاض العديد من المحافظين في الولايات المتحدة.

وكتب على تويتر السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري جوش هاولي: "بينما تحتجز حماس العديد من الأميركيين كرهائن، يستمتع جو بايدن بنزهة مع الموسيقى الحية".

وانضم عدد من المحافظين الآخرين إلى هاولي في انتقاد البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هذا الحدث.

وذكرت شيمينا باريتو مديرة الشؤون الخارجية للسيناتور الجمهوري راند بول: "تثير الغضب والقلق، أولويات الرئيس الأميركي. حفلة شواء في البيت الأبيض بينما تتعرض إسرائيل للهجوم؟".

وقال عضو الكونغرس السابق سكوت تايلور: "نظرا للأحداث الأخيرة، وبالطبع الأخبار التي تفيد بأن العديد من الأميركيين محتجزون كرهائن في قطاع غزة، كنت سألغي حفل الشواء مع الموسيقى الحية في البيت الأبيض".(روسيا اليوم)

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