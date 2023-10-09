هجمات غزة... ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين

أعلنت السلطات الصحية التابعة للسلطة الفلسطينية، الإثنين، أن حصيلة قتلى التوترات الأخيرة في الضفة الغربية وغزة بلغت 450 شخصا، في وقت تستمر فيه معارك بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة.

Advertisement

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة بلغ 436 شخصًا، بينما قتل 14 فلسطينيا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقصفت إسرائيل أكثر من ألف هدف في غزة، حسبما أفاد جيشها، بما في ذلك غارات جوية دمرت جزءا كبيرا من بلدة بيت حانون شمال شرقي القطاع.

وفي الضفة الغربية، أغلقت القوات الإسرائيلية الحواجز في محيط بيت لحم ومداخل قرى رام الله، حسبما أفادت مراسلة قناة "الحرة".

كذلك، أغلقت السلطات الإسرائيلية جميع الطرق الفرعية في بلدة حوارة جنوبي نابلس، ومحيط مدينة جنين في الضفة الغربية.



دخلت مدن الضفة الغربية في إضراب شامل، الأحد، "تنديدا" بمقتل وجرح فلسطينيين في قطاع غزة على خلفية الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه الحكومة الإسرائيلية أن نحو 700 شخص قتلوا خلال الهجمات التي نفذتها حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة)، ومن بينهم جنود وأفراد شرطة، لكن الأغلبية من المدنيين.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة في بلدات إسرائيلية. وذكر مراسل "الحرة"، أن الاشتباكات تجري حاليا في 7 نقاط في غلاف غزة.

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تجري عمليات إجلاء لسكان البلدات الجنوبية، حتى 4 كيلومترات".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن "العثور والقضاء" على عشرات المسلحين الفلسطينيين في تلك البلدات. وذكرت القناة 13، أن القوات الإسرائيلية عثرت على 70 مسلحا فلسطينيا في بلدة باري، حيث قتل معظمهم.

يعاني قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة عقب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس، المصنفة إرهابية، على الأراضي الإسرائيلية، فجر السبت، مما إلى وقوع تصعيد خطير أدى إلى حدوث موجات فرار للعديد من السكان خوفا من تعرض منازلهم للقصف، بالإضافة إلى وجود شح كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لمعالجة المصابين وإجراء تدخلات جراحية صعبة ومعقدة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن بلدة أوفاكيم شهدت سقوط قتلى واحتجاز رهائن، وأن "الثمن الذي سيدفعه قطاع غزة سيكون باهظا للغاية وسيغير الواقع لأجيال"، حسب ما نقلت رويترز.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، إن إسرائيل استدعت نحو 100 ألف جندي.

وتابع: "مهمتنا التأكد من أنه في نهاية هذه الحرب، لن يكون لدى حماس أي قدرات عسكرية لتهديد المدنيين الإسرائيليين، وبالإضافة إلى ذلك نحتاج أيضا إلى التأكد من أن حماس لن تحكم قطاع غزة". (الحرة)