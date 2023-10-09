Advertisement

عربي-دولي

فيديو لـ"مظليين فلسطينيين" خلال هجوم حماس على إسرائيل... هذه حقيقته

Lebanon 24
09-10-2023 | 03:51
A-
A+
Doc-P-1115337-638324456991276726.jpg
Doc-P-1115337-638324456991276726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو، زعم ناشروه أنه لـ"مظليين في محيط قطاع غزة"، خلال الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، السبت، على إسرائيل.
وصحيح أن حماس نشرت مشاهد تظهر مقاتلين يستخدمون المظلات، إلا أن هذه المشاهد تحديدا تعود لتدريبات في الكلية الحربية المصرية خلال الأسابيع الماضية.
Advertisement
ويظهر الفيديو مظليين يحلقون فوق مبنى كتب عليه "الكلية الحربية"، وفي الخلفية تُسمع موسيقى لعبة "باب جي" الإلكترونية العسكرية.
وتطارد القوات الإسرائيلية مئات المسلحين الذين تسللوا إلى أراضيها، وتواصل قصف قطاع غزة، فيما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من "حرب طويلة وصعبة"، بعدما خلف القتال أكثر من ألف قتيل من الجانبين، غالبيتهم من المدنيين الإسرائليين.
وكان مسلحو حماس قد استخدموا دراجات نارية وشاحنات نقل (بيك آب) وطائرات شراعية وزوارق، للتسلل إلى مدن إسرائيلية، من بينها عسقلان وسديروت وأوفاكيم، على مسافة 22 كلم من غزة.
 
وصدّق كثيرون أن المشاهد المتداولة في المنشورات حقيقية، إذ نشرت حركة حماس المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية مشاهد، تظهر استخدام مسلحيها للمظلات في الهجوم الأخير.
 
إلا أن عناصر عدة تثير الشك في أن يكون للفيديو صلة بما يحصل في غزة. ففي أحد مشاهد الفيديو يظهر بوضوح مبنى كتب عليه الكلية الحربية وشعار الكلية الحربية في مصر، كما أن حركة المركبات عادية على الطريق السريع المحاذي للمبنى.
وتتطابق هذه العناصر تماما مع صور الكلية الحربية في مصر، كما تظهر على خرائط غوغل.
كما يرشد التفتيش عن العلامة المائية الظاهرة في الفيديو إلى النسخة الأصلية منه منشورة في تطبيق "تيكتوك" في 24 ايلول 2023.
وجاء في التعليق المرافق: "بوشنكي (مدينة في لعبة بابجي) فرع الشيراتون (القاهرة)". ونشر الحساب نفسه مقطع فيديو آخر يظهر ما يبدو أنها تدريبات عسكرية في المكان نفسه.
وبالفعل أجرت القوات المصرية في الفترة نفسها تدريبات جوية مشتركة مع القوات الجوية الفرنسية، حسب ما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية آنذاك. (الحرة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:02 | 2023-10-09
04:59 | 2023-10-09
04:49 | 2023-10-09
04:45 | 2023-10-09
04:35 | 2023-10-09
04:21 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24