ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية "تشتبه بوجود نفق تحت الأرض يصل قطاع غزة بإحدى البلدات الجنوبية للبلاد".



ولم تضف القناة مزيدا من التفاصيل في تغريدتها عبر منصة "إكس".

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وفي سياق متصل، لا تزال الاشتباكات تدور رحاها في البلدات الجنوبية لإسرائيل بين مسلحي حماس والقوات الإسرائيلية. وذكر مراسل قناة "الحرة"، أن الاشتباكات تجري حاليا في 7 نقاط في غلاف غزة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تجري عمليات إجلاء لسكان البلدات الجنوبية، حتى 4 كيلومترات.



وكان الجيش قد أعلن "العثور والقضاء" على عشرات المسلحين الفلسطينيين في تلك البلدات. وذكرت القناة 13، أن القوات الإسرائيلية عثرت على 70 مسلحا فلسطينيا في بلدة باري، حيث قتل معظمهم.



وفي نيريم، عثر على 6 مسلحين، و4 في ألوميم، ومثلهم في نير عوز، و3 في بلدة شعار هنيغف.



غارات مستمرة على غزة

وتتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية، الإثنين، على قطاع غزة، بعد يومين على هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل المئات من الإسرائيليين، أغلبهم من المدنيين.



وشنت طائرات ومروحيات مقاتلة وقوات مدفعية على مدار الليلة الماضية، غارات على مئات الأهداف التابعة لمنظمتي حماس والجهاد الإسلامي الإرهابيتين في قطاع غزة، حسبما ذكر بيان للجيش الإسرائيلي، الإثنين.



وأفاد الجيش الإسرائيلي بتدمير 7 مقرات قيادة عملياتية تابعة لحركة حماس، ومقر قيادة عملياتي آخر تابع لمنظمة "الجهاد الإسلامي".



بالإضافة إلى ذلك، شن الجيش الإسرائيلي غارات على عدد من الأبراج في القطاع الفلسطيني، التي يضم أحدها مقرا لحماس.



وكان ذلك المقر بمنزل عضو المكتب السياسي لحماس، روحي مشتهى، حيث ساعد على "توجيه الإرهاب ضد إسرائيل"، وفقا لبيان الجيش.



كما تم شن غارة على مبنى تم استخدامه كمركز عمليات من قبل أحد مسؤولي القوة البحرية لحماس. وكجزء من موجة الاستهداف الإسرائيلي المكثف، تم تدمير 3 أنفاق في منطقة بيت حانون.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جوية على منشأتين تستخدمهما حماس ضمن عملياتها، إحداهما في قلب مسجد.



وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ عام 2007، وهي مدرجة على قوائم الإرهاب كما هو الحال على حركة الجهاد الإسلامي.



وقال بيان الجيش إنه "سيواصل استهداف قطاع غزة بقوة، وتسديد ضربات قاسية للمنظمات الإرهابية". (الحرة)