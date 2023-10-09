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عربي-دولي

مقتل اسرائيلي اثر سقوط دبابة عليه! (فيديو)

Lebanon 24
09-10-2023 | 04:45
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ذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيليا لقي مصرعه، ليل الأحد الاثنين، إثر سقوط دبابة عليه في حادث سير، في خضم المواجهة الحالية بين إسرائيل وحركة حماس التي شنت هجوما مباغتا السبت.
 
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة بأن إسرائيليا، يبلغ من العمر 25 عاما، قتل بعد سقوط دبابة، كانت على ظهر شاحنة، عليه.
 
وأضافت بأن الحادثة وقعت عند تقاطع في الخط السريع رقم 6 وسط إسرائيل، المؤدي إلى الجنوب.



وأظهر مقطع فيديو أن الدبابة سقطت على الشارع، فيما انتشرت قوات الإنقاذ في المكان.
 
وقالت الهيئة إن الطريق المؤدي إلى الجنوب سيغلق لفترة طويلة في ظل الحرب، وسيجري تحويل حركة السير نحو شارعين آخرين. (سكاي نيوز)
 
 
 
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