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عربي-دولي
عمليات تسلل فلسطينية جديدة داخل إسرائيل.. هكذا يتم التوغل عبر الفجوات والأنفاق
Lebanon 24
09-10-2023
|
04:49
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توغل ألف مقاتل فلسطيني من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية يوم السبت الماضي إلى داخل مستوطنات وبلدات إسرائيلية، مفجرين فجوات في الجدار الالكتروني المحيط بقطاع غزة، وعبر انزالات جوية أيضا.
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وقد تمكن هؤلاء من احتلال 11 موقعاً إسرائيلياً، وفق مراسل العربية/الحدث.
كما سيطروا على أسلحة وعتاد عسكري إسرائيلي، إلا أن ما غنموه لا يكفي لصمودهم 3 أيام، من السبت حتى يومنا هذا (الإثنين)، ما عزز فرضية حصول تسللات جديدة لدى بعض الاوساط العسكرية الإسرائيلية، وفق ما نقل مراسل العربية.
لاسيما أن العديد من الفجوات التي فتحت في السياج الحدودي الالكتروني مع غزة لا تزال خارج السيطرة. وسط ترجيحات بأن تكون تلك التسللات نفذت أيضا عبر أنفاق سرية وليس فقط الجدار.
أعداد كبيرة
وكانت معلومات إسرئيلية أكدت بوقت سابق اليوم الأثنين أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن أعدادا كبيرة من مقاتلي حركة حماس ما زالوا يدخلون البلاد، وفق صحيفة هآرتس.
كما أشارت إلى أن بعض البلدات الإسرائيلية على طول الحدود مع غزة "لا تزال ساحة قتال نشطة". وأضافت أن الجيش يجري عمليات مسح "بطول السياج الحدودي وفي نقاط أخرى يدخل من خلالها مقاتلو حماس إلى إسرائيل".(العربية)
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