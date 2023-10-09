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عربي-دولي

دولة عربيّة مدعومة من أميركا تقود وساطة لـ"صفقة تبادل عاجلة" بين حماس وإسرائيل... من تشمل؟

Lebanon 24
09-10-2023 | 04:59
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نقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن مصدر في حركة حماس، قوله إنّ "قطر تقود وساطة متقدمة بدعم أميركي لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل".

وقال المصدر، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الدوحة تسعى بدعم أميركي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات اللواتي تأسرهن حماس مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل.
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وتابع أن قياديا في حماس أبلغ قطر بعدم ممانعة الحركة إجراء الصفقة على أن تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات من سجون إسرائيل. (روسيا اليوم)
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