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عربي-دولي

صحيفة تركيّة تكشف: أردوغان يعتزم الدخول على خط التسوية بين فلسطين وإسرائيل

Lebanon 24
09-10-2023 | 07:00
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ذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتدخل لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، إذ أن أنقرة لا تريد أن تفقد دورها كوسيط.

وكتبت الصحيفة: "بعد الدبلوماسية المكوكية التي مارسها وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، من المتوقع أن يتدخل الرئيس أردوغان في القضية على المستوى الأعلى. وتركيا تبذل جهودا لمنع تعميق وانتشار الحرب، وتعمل على وضع صيغة مقبولة للأطراف المعنية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بمساعدة دول المنطقة".
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وأشارت الصحيفة إلى أن "تركيا دولة يمكنها في هذه المرحلة التحدث مع كل من فلسطين وإسرائيل"، وقالت: "تركيا يمكن أن تتدخل عندما يصبح وقف إطلاق النار مطلوبا. وقد يطالب كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بذلك. وتركيا لا تريد أن تخسر موقفها كوسيط ". (روسيا اليوم)
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