قال المتحدّث باسم حركة "حماس" في غزّة عبد اللطيف القانوع إنّ "المقاومة في قطاع غزّة بخير وما زالت تقاوم العدو الإسرائيلي الذي فقد صوابه ويعيش حالة من الهيستيريا والفشل بعد عملية "طوفان الأقصى".

وأكّد القانوع لـ"لبنان24"، أنّ "ضربات المقاومة مستمرة وطالت مختلف المستوطنات، كما أنّ الصواريخ طالت تل أبيب والقدس".

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وأشار إلى أنّ "أكثر من 1000 مقاتلٍ من كتائب "القسام" عبروا إلى 50 موقع عسكري ومستوطنة إسرائيلية في منطقة غلاف غزة منذ بدء المعركة".

ولفت القانوع إلى أنّ "هناك أكثر من 700 قتيل إسرائيلي حتى الآن، ولدى "حماس" أكثر من 130 أسيراً إسرائيلياً".

وأضاف: "لا حديث عن وساطات وعن تهدئة، ونفس المقاومة طويل، ومستمرّة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".