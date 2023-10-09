رئيسي عن عمليات "طوفان الأقصى": تحولت تنهيدة المظلوم إلى عاصفة

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصف هجوم حركة حماس على إسرائيل بأنه "مظهر من مظاهر المقاومة ضد النظام الصهيوني المهلهل".

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وجاء في رسالة وجهها رئيسي بمناسبة انطلاق عمليات "طوفان الأقصى": "أخيرا تحولت تنهيدة الشعب المظلوم إلى عاصفة ضد الظالمين. لقد أشرقت شمس النصر الإلهي من فلسطين من جديد، وأسعدت قلوب المؤمنين".وأضاف: "تحية للمقاومة وكل رجالها البواسل الذين تخلصوا من وهم العيش في ظل الأسر من قبل الصهيوني المعتدي ومن ثم، بأخذ زمام المبادرة، أظهروا عمليا أن الإرادة الصلبة المتجذرة في الإيمان بالله والتوكل عليه وعلى شعبهم سينتصرون على كل عتاد وسلاح".وأوضح أن إيران "تدعو العالم أجمع إلى أن ينتبه إلى أن تراكم الظلم والقهر على شعب فلسطين المضطهد، واستمرار الإهانات والإساءات للنساء والسجناء، وتدنيس القدس وقبلة المسلمين الأولى، ليست دائمة وتواجه مقاومة الشعوب. ولا شك أن الكيان الصهيوني وداعميه مسؤولون عن تعريض أمن دول المنطقة للخطر ويجب محاسبتهم".كما أكد أن بلاده "تدعم الدفاع المشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني"، داعيا الحكومات الإسلامية للدخول بصدق إلى الساحة بالمواكبة مع الأمة الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني. (روسيا اليوم)